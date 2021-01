Zihni Özdil voelt zich thuis bij christenen: ‘Ik ben blij dat we in dit land nog een christendom hebben dat de beschaving verdedigt’

Stel, je wordt uitgescholden. Via Twitter. Door iemand die jou als kind nog op het hoofd heeft geslagen. Met zijn skateboard. Wat doe je dan? Historicus Zihni Özdil: ‘Ik vind dat we in dit land keihard en scherp op inhoud moeten kunnen debatteren. Om daarna gewoon samen koffie of een biertje te drinken.’ Die houding voerde hem terug naar Rotterdam-Zuid, de volkswijk van zijn jeugd, omdat hij de man wilde spreken die hem vroeger had geslagen.

Een gesprek over de zeven deugden: wijsheid, rechtvaardigheid, dapperheid, matigheid, geloof, hoop en liefde.

Historicus Zihni Özdil (39) is schrijver, columnist (tot voor kort voor NRC en Vrij Nederland), opiniemaker, oud-Kamerlid. Hij groeide op in een seculier moslimgezin in Rotterdam-Zuid. Vader ging als gastarbeider uit Turkije aan de slag bij een conservenfabriek in Heusden. Zihni zelf studeerde aan de Erasmus Universiteit en daarna in Amerika. In debatten over de Nederlandse identiteit is zijn bijdrage altijd kritisch, provocerend. ‘Mijn kritiek is de hoogste vorm van liefde, voor Nederland.’ Een van zijn boeken heet Nederland mijn Vaderland. Gevleugelde uitspraak: ‘Willem van Oranje is ook míjn Willem van Oranje.’ Hij was kamerlid vo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .