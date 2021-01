‘Meningen zijn belangrijk, maar absoluut geen fundament. Het fundament is liefde!’

Eerlijk is eerlijk, ik heb het altijd wel prettig gevonden als ik mensen om me heen heb die een beetje hetzelfde naar de wereld kijken als ik. Herkenning, erkenning, begrepen worden, ik vind dat comfortabel als een warme douche na een lange dag.

En ja-ha, als ik die zinnen teruglees, is dit een bekentenis van eigen bekrompenheid. Zelf mag ik graag denken dat mijn type mens precies van het ruimdenkende soort is… maar nu gaat u natuurlijk lachen. Hoe dan ook, mijn warme douche wordt langzaam maar zeker akelig lauw. Want de verdeeldheid in mijn kringen neemt toe.

De een is gelaten over de avondklok. De ander is boos dat mensen zich zomaar neerleggen bij vrijheidsbeperkende maatregelen. De een ervaart vaccineren als een grote dienst aan de sam..