Dierenarts houdt grote grazers ’s winters in natuurgebieden in de gaten

In de winter verliezen grote grazers de vetlaag die ze in de zomer en het najaar hebben opgebouwd. Dat is een normaal proces, want er is minder voedsel beschikbaar. Wildlife-dierenarts Henk Luten controleert één keer in de maand voor Natuurmonumenten of de Schotse hooglanders in de Veluwezoom en het Deelerwoud de koude periode goed doorkomen.

Rheden

‘Blijf maar even op het pad bij de auto, dat is veiliger!’ Dierenarts Henk Luten houdt de risico’s graag beperkt als hij zijn inspectieronde maakt langs de Schotse hooglanders in het Deelerwoud en de Veluwezoom. ‘De drie stieren daar liggen lekker in de hei en houden er niet van om te worden gestoord. Als ze in een humeurige bui zijn, weet je nooit wat ze doen.’

In de winter maakt Luten als onafhankelijke expert maandelijks een ronde door het gebied om de gezondheidstoestand van de dieren in kaart te brengen. De hooglanders houden het gras en de heidevelden kort en voorkomen dat er overal boompjes opschieten die de heide overwoekeren, want dat is niet de bedoeling. Natuurmonumenten zette de kleine winterharde runderen hier in 1985 b..

