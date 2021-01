Fantaseren over het paradijs in De Avelingen

God zien in de natuur. Hoe kijkt een protestant, een jood, een katholiek en een moslim daarnaar? Met alle vier loop ik deze vier weken een stukje van het ‘Pelgrimspad’ - een langeafstandswandeling van Amsterdam naar Maastricht. Vandaag wandel ik met Jawad el Amrani (25). Hij is moslim en bestuurslid van de stichting Groene Moslims.

Wat zegt de Koran, of de overlevering (Hadith), over de natuur en hoe God daarin spreekt? Ter voorbereiding op ons gesprek vond ik in de Koran de tekst: ‘De schepping van de hemel en de aarde is groter dan de schepping van de mens, maar de meeste mensen weten het niet’ (Soera 40:57). Amrani kent ’m in ieder geval wel. ‘Ik denk er dagelijks aan, als ik douche, als ik afval scheid, bij de afwas, als ik in de natuur ben. Maar ik wil er nog vaker aan denken.’

We starten onze wandeling op een glibberig modderpad langs het riviertje de Giessen in Hardinxveld-Giessendam. ‘Glibberig’ is misschien wel illustratief voor ons spreken over God en al helemaal als het over het gesprek tussen christenen en moslim..

