Ernst Daniël Smid over de ziekte van Parkinson: ‘Geen paniek in de tent, ik ben nog niet dood’

Zanger, programma- en theatermaker Ernst Daniël Smid (67) wilde niet langer verbergen dat hij de ziekte van Parkinson heeft. ‘Steeds meer mensen vonden me praten als een dronken man. In 2019 kwam ik uit de kast in de talkshow van Jeroen Pauw. Daarna werd ik overstelpt door liefdesbetuigingen. Mijn angst dat ik niet meer mee zou tellen, is gelukkig geen waarheid geworden.’