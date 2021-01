Frénk van der Linden: ‘Voor mij stijgt de liefde boven alles uit. Ik ben een niet-christelijke christen’

‘Voordat ik aan mijn nieuwste boek begon met brieven aan mijn overleden ouders, dacht ik te begrijpen hoe het zat met hun scheiding die ik rond mijn twaalfde had meegemaakt. Ik meende te weten hoe het kwam dat ze er veertig jaar over zwegen tegenover elkaar, een soort koude oorlog.

Mijn vader had zichzelf wijs gemaakt dat hij mijn moeder haatte omdat zij hem had verlaten voor een andere man. Mijn zus Desirée en ik gingen daarin mee. In een brief aan de rechter schreven wij als pubers dat zij een slechte moeder was en niet meer van ons hield. John, haar minnaar, was de man die elke avond stipt om zes uur met zijn rode Opel Kadett over het plein bij ons huis in Hillegom reed. In code toeterde hij naar mijn moeder. Het was op zo’n moment ijz..

