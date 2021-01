Enthousiast om kinderen vertrouwd te maken met de Nederlandse taal

‘Op zaterdag ben ik heel blij en tevreden om te zien hoe leerlingen en tutoren op elkaar reageren’, vertelt Bodil Boelens (23), studente aan de Wageningse universiteit. De in totaal veertig leerlingen zijn kinderen uit het azc, statushouders, of kinderen van buitenlandse medewerkers aan de universiteit. Ze komen vaak uit grote gezinnen, hebben geen eigen plek om te leren en zijn niet gewend zelfstandig te werken en te plannen. Hierdoor hebben ze allemaal een achterstand, opgelopen tijdens de eerste lockdown. ‘In dit programma heeft elke tutor slechts twee leerlingen dus is er veel een-op-eenbegeleiding. Ik hoop dat de relatie tussen tutor en leerling zo sterk wordt dat ze ook emotionele dingen durven te gaan delen. Als ..

