Jongerenportret: ‘Ik wil graag bij de politie, je kunt er veel mensen mee helpen’

De jeugd van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Thijs de Kraker uit Gorinchem. Hij wil na de havo graag bij de politie, is bezig met rijlessen en heeft een serieuze relatie.

Thijs de Kraker (17) is scholier en speelt gitaar, onder meer in de kerk.

‘In de kerstvakantie was ik vooral aan het werk. Lekker verdienen. Ik ben vakkenvuller en zit achter de kassa bij de Jumbo. Dat is echt mijn inkomstenbron. Ik krijg zakgeld en kleedgeld van mijn ouders, maar soms wanneer ik bijvoorbeeld dure schoenen wil kopen, betaal ik mee uit eigen zak. Ik vind kleding erg leuk, ben geïnteresseerd in fashion. Ik houd vooral van een nette stijl en interesseer me niet voor merken. Voor corona heb ik een aantal keer een fotoshoot laten doen. Het was mijn wens om die uiteindelijk bij een modellenbureau neer te leggen. Misschien komt dat nog wel.

Op dit moment werk ik voor mijn rijbewijs. Mijn ouders hebben een deel van mijn rijbewijs betaald, de rest gaat van mijn eigen geld. Ik ben al een poos aan het les..

