Journalist en nazi-jager Kooistra: ‘Of de hoop blijft, dat betwijfel ik. Eerder blijft de wanhoop bestaan’

Als voetbalscheidsrechter had Jack Kooistra (Zwaagwesteinde, 1930) de bijnaam de Bloedhond. Die naam maakte hij ook waar als nazi-jager en speurder. Kooistra is Indiëveteraan, schreef boeken over represailles en liquidaties tijdens de bezetting en was 43 jaar rechtbankverslaggever. Zijn geloof maakte plaats voor een strijd voor recht en tegen de vergetelheid. Ook als negentigjarige heeft hij nog een fabelachtig geheugen voor namen en data.