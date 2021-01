‘De gebeden rond plantaardig voedsel zijn uitgebreider en gevarieerder dan voor vlees, melk en dranken’

Ziet u zichzelf als een pelgrim in dit leven?

‘Nee, ik ben wel onderweg, maar niet met één plek als doel – en daar denk ik aan bij een pelgrim. Ik geniet van wat onderweg langskomt en hoop dat mijn werk en mijn leven de wereld een beetje beter maken.’

We ‘beklimmen’ de enige ‘heuvel’ die het Amsterdamse Bos rijk is. Ontstaan in 1934, toen er zand over was bij de aanleg van de roeibaan verderop (‘de Bosbaan’). ‘Echte bergen zijn door God gemaakt. Maar dit is nog knapper. Deze heuvel is door mensen gemaakt.’

Maakt u een grapje?

‘Wat ik ermee wil zeggen, is dat ik allereerst God als Schepper zie, maar dat ik het nog knapper vind dat Hij mensen heeft gemaakt die ook weer dingen kunnen maken. Niet scheppen zoals Hij, maar wel iets nieuws maken.’

