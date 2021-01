Welk plantje bloeit het mooist deze winter? ‘In de stad vind je er al snel een stuk of dertig’

De bijna negenhonderd tellers die vorige week meededen aan de jaarlijkse ‘Eindejaars Plantenjacht’ van onderzoeksinstelling Floron noteerden maar liefst 624 verschillende soorten winterbloeiers op hun zoektochten. Daarmee is dit seizoen het tweede topjaar, achter 2015, toen 735 soorten werden geteld.

De meest getelde bloeiende plant is het madeliefje, de Bohemian Rhapsody van deze eindejaarslijst: sinds de eerste telling in 2013 is het plantje steevast goed voor de topnotering, ruim 1.300 keer geteld. Ook nummer 2 op de eindlijst, straatgras, is een oude bekende. Opvallender noemt Stef van Walsum, projectmedewerker van Floron, de nummer 3: het klein kruiskruid. ‘Die stond meestal op plaats 6 of 7, maar is erg in opkomst. Dat die dit jaar ..

