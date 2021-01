‘Kleeft jullie ziel eigenlijk aan dit leven?’ vroeg ik mijn kinderen na het amen

Sinds een tijdje dank ik met mijn kinderen regelmatig het ‘O Heer, wij danken U van harte, voor nooddruft en voor overvloed’ – in de volksmond ook wel bekend als het ‘leefkleef’-gebed. Mijn kinderen vinden het wel interessant, zo’n klassiek gebed (en ze weten precies wanneer het klaar is, dat helpt ook mee). Ik had het lange tijd niet gebeden, omdat ik nogal hecht aan authentieke geloofsbeleving en geen voorstander ben van een aangeleerd geloof met opgezegde zinnetjes die maar half begrepen worden. Maar op de één of andere manier was het gebed toch weer bij ons aan tafel gekomen.

Het gaat als volgt:



O Heer, wij danken U van harte,

voor nooddruft en voor overvloed;

waar menig mens eet brood der smarte,

hebt Gij ons mild en wel gevoed;

doch ..