Ouderenportret: ‘Volgens mijn vrouw Lenie ben ik een geweldige chauffeur’

De oudere van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Gerrit Griffioen (89) uit Hardenberg. Hij reisde als vertegenwoordiger het hele land door, geniet van het eten dat zijn vrouw voor hem kookt en is verdrietig omdat hij tijdens de coronacrisis niet elke zondag naar de kerk mag.

‘Lenie en ik kennen elkaar van de Gereformeerde Caravanclub. Haar man, mijn vrouw en wij tweeën raakten zo’n vijftien jaar geleden bevriend met elkaar. Tussen ons vieren klikte het al vanaf de eerste vergadering van de caravanclub, waar ik Lenie en haar man Jaap - echte Rotterdammers - als grapje introduceerde als de locoburgemeester en zijn vrouw. Mijn vrouw - Greetje van den Herik - is vijf jaar geleden overleden. Ook Lenie’s man Jaap is rond die tijd overleden.

Ik woonde in een mooi appartement in Ommen en gleed op een dag uit in de badkamer. Juist op dat moment belde Lenie, ik kon nog net de telefoon pakken. Toen ze hoorde dat ik was gevallen, kwam ze direct. De huisarts zei dat ik niet alleen kon blijven, en toen heeft Lenie me meege..

