Hans Harbers: ‘Twijfel is de kern van democratie: de mogelijkheid erkennen dat de ander misschien toch gelijk heeft’

Hij was de jongste in een arbeidersgezin, werkte zich op in de wetenschap en sloot zijn carrière bewust af als schoonmaker. Dienend, vanuit natuurlijke solidariteit met mensen aan de onderkant van de samenleving. Hans Harbers (66) is een tegendenker: ‘Als mensen iets meer gaan twijfelen, ben ik tevreden.’

Een gesprek over de zeven deugden: wijsheid, rechtvaardigheid, dapperheid, matigheid, geloof, hoop en liefde.

Matigheid

‘Zullen we als drie boerenzoons een ingezonden stuk in de krant schrijven dat we ons schamen voor onze boerenafkomst? We hebben het overwogen als broers tijdens de boerenacties tegen de stikstofmaatregelen van het kabinet. Ze reden hier in Groningen, in oktober 2019, met tractors als tanks door de binnenstad, over geparkeerde fietsen heen, en ramden de deur van het Provinciehuis. “We blijven hier tot we gelijk krijgen”, schreeuwden ze, “anders werkt de democratie niet.” Schande en een teken van onmatigheid.

Tijdens de eerste coronalockdown waren we als samenleving even van ons stuk, er groeide saamhorigheid. Maar al snel w..

