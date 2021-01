‘Ik vertel dat we God kunnen ontmoeten in de natuur, als je openstaat voor verwondering’

Marjoleins dochter Annemoon (20, bioloog in opleiding, enthousiast lid van Jongeren in de Natuur) loopt ook mee. Al betekent wandelen met biologen, zo leer ik vandaag, vaak stilstaan. ‘Als je stilstaat, zie je wat’, krijg ik te horen. Wat dan ook gebeurt. In de berm, bij een struik. ‘Wat is dit? Wat denk jij? Is dit een mannetjesstruik?’ De verrekijkers bungelen om hun nek.



Annemoon en Marjolein Tiemens - beeld ND

‘Mijn moeder was net zo’, vertelt Marjolein als we de hertogstad achter ons laten. ‘Ze vertelde altijd verhalen over wat we om ons heen zagen. Mijn vader was vogelaar. Hij liep vaak een stuk achter ons, en waren hem nogal eens kwijt. Dan stond hij weer uren door zijn kijker te turen. We hadden als gezin een herkenningsfluitje om ..

