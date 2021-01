Wat is de kunst van een goede vergadering?

De meeste mensen zijn geen vergadertijgers. Zeker niet via allerlei online tools, wanneer afleiding slechts enkele muisklikken weg is. Onderzoeker en ‘vergadergoeroe’ Richard Engelfriet over het wel en wee van vergaderingen.

Richard Engelfriet is een bekende naam in de wereld van dagvoorzitters, congressen en managers. Onlangs verscheen een nieuw boek van zijn hand, inspelend op de huidige thuiswerksituatie. Ben ik in beeld? gaat over online vergaderen en werkt met stellingen die lezers aan het denken moeten zetten over hun presentatie.

Een van de stellingen luidt: ik mag alleen online vergaderen met gepoetste schoenen. Engelfriet, in de podcast Goed Werk: ‘Natuurlijk met een knipoog bedoeld. Ik zie vaak dat mensen achteloos hun laptop openklappen en beginnen te praten. Ze denken verder niet na over hun kleding en of ze wel goed zichtbaar zijn. De stelling moet je bewust maken dat het wellicht niet handig is om een belangrijke klant in je joggingbroek te woor..

