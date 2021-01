Spelletjes

Wat maakt Koplopers en Dwarsliggers favoriet bij u thuis?

‘Onze twee zonen zijn fan van treinen. We wonen vlak bij een station en ze vinden het leuk om daar bij de spoorwegovergang even te blijven staan en naar de machinist te zwaaien. Ook spelen ze allebei graag met treinen, eerst met zo’n houten trein en nu met treinen van Lego. Dit spel is gemaakt door iemand die werkt bij de NS waardoor het best realistisch is. Het spelbord van Koplopers en Dwarsliggers bevat de kaart van Nederland met daarop de namen van bestaande treinstations, zo leren onze kinderen meteen wat aardrijkskunde tijdens het spelen. Tijdens het ..

