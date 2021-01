Beluister de nieuwste podcast van Goed Werk hier

‘Wat ik nu zie, is geen vermoeidheid, maar onzekerheid en verveling.’ Hoogleraar Tom Postmes over ons gedrag in coronatijd

‘Ga gewoon eens op de Grote Markt in Groningen zitten en kijk wat daar gebeurt.’ Dat is het advies van Postmes aan de overheid als het over de coronamaatregelen gaat. Volgens hem is de communicatie van de overheid te vaa..