Zwijgen (zweeg, h. gezwegen). De Heilige Jozef van Nazareth – timmerman, dromer, voedstervader, vluchteling en dienaar van de verlossing – was een man zonder woorden. Nergens staat: 'En Jozef zei: …' Ook in Knock en in Fatima, de enige twee plaatsen waar hij ooit verschenen zou zijn, hield hij zijn mond.

Maar stel dat het nou nog eens gebeurt, zo’n Jozefverschijning. Stel dat hij in het Jaar onzes Heeren 2021 (uitgeroepen tot Jozefjaar door de 266e paus sinds Petrus) voor de derde keer verschijnt. Laten we zeggen: ergens rond zijn eigen feestdag, vlak voor de lente begint, op 19 maart 2021. Ik ben in de tuin aan het werk, iets met zevenblad en brandnetel, en ineens staat hij op zijn harde timmermansvoeten ..