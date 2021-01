Een fraai verlichte bergketen op de maan

Op zaterdag 23 januari kunnen we op de maan een fraai verlichte bergketen zien. Het zonlicht valt dan op een halfcirkelvormige bergketen, terwijl de vlakte daarnaast nog in de schaduw ligt. Je ziet dan als het ware een ‘oortje’ of een ‘handvat’. De Engelsen noemen dit een ‘golden handle’ en de Duitsers spreken over ‘Goldener Henkel’. Het wordt hoog tijd dat ons spraakgebruik wordt verrijkt met de term ‘gouden handvat’ of ‘gouden oortje’, want dit lichtverschijnsel is steevast te zien twee of drie dagen na Eerste Kwartier. De bergketen heet ‘Jura Montes’ en de vlakte is de Regenboogbaai, ‘Sinus Iridum’.

samenstanden

De planeet Mars is de enige pl..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .