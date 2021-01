'Na drie hapjes vond ik het lekker'

‘“Nou meid, hier heb ik wat lekkers voor je”, zei de kraamverzorgster toen ik 27 jaar geleden in het kraambed lag. “Het is goed voor je stoelgang. Als je dit eet, komt het weer helemaal goed met je.” Op het bord lag rijst met daaroverheen pruimen gedrapeerd. De kraamverzorgster had opgerolde plakjes ham tussen de pruimen gestoken. Het zag er leuk uit, maar ik ben van het type “wat de boer niet kent, dat eet hij niet”, dus ik was wel een beetje argwanend. Maar ik wilde me ook niet laten kennen en na drie hapjes vond ik het hartstikke lekker.

Toen ik de kraamverzorgster later vroeg wat ik nu precies had gegeten, zei ze dat het gerecht “kroamschüttel” heet, oftewel kraamschotel. Ze k..

