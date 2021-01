'Het is een sport om de modellen aan te passen'

Van postzegels tot theelepeltjes en van barbies tot modeltreintjes; in Nederland wordt van alles verzameld. Deze rubriek laat hobbyisten aan het woord over hun bijzondere verzameling. Vandaag vertelt: Wim Seigers (73) uit Lochem.

Wat verzamelt u?

‘Als ik een oorlogsfilm kijk, zit ik meer naar het rollend spul te kijken dan dat ik het verhaal volg. Ik verzamel namelijk modellen van Canadese, Amerikaanse en Engelse legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. De meeste die ik heb, zijn op schaal 1:35. Ik koop de auto’s niet kant-en-klaar. Ik koop juist bouwdozen en zet de voertuigen zelf in elkaar. Het is voor mij een sport om de modellen aan te passen met onderdeeltjes die ik weer ergens anders vandaan haal. Zo heb ik meer voertuigen dan er bouwdozen bestaan; inmiddels heb ik ongeveer tweehonderd auto’s. Ik prijs me gelukkig met een prachtige zolder. Op het bureau dat daar staat, kan ik al mijn spullen laten liggen. Een model bouw je in dezelfde vo..

