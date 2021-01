‘Als je het klimaatprobleem in je hart toelaat, is dat te heftig om het er niet over te hebben’

Ecoloog en filosoof Matthijs Schouten blijft optimist, al heeft hij in zijn leven veel natuur verloren zien gaan. Het westerse wereldbeeld waarin de aarde als een winkel van goederen wordt gezien kentert: ‘Je ziet dat meer mensen er anders over gaan denken. Dat ze vinden dat we deel zijn van de natuur. Of dat de natuur onze partner is.’

‘We zijn aangekomen in het antropoceen, het tijdvak waarin mensen het aanzien van de aarde zijn gaan bepalen. Het lijkt alsof we alles onder controle hebben, maar dat is niet waar. We hebben te maken met de ene crisis na de andere: de stikstofcrisis, de coronacrisis, de biodiversiteitscrisis, de klimaatcrisis. We hebben zo ingegrepen in de natuur, dat we niet weten hoe de aarde er over dertig jaar uitziet’, zegt Matthijs Schouten (1952). Hij is bij Staatsbosbeheer in dienst als ecoloog en filosoof.

Door alle crises begint het denken over de natuur te veranderen, merkt hij. ‘In de westerse wereld hebben we traditioneel de houding dat de aarde van ons is. Ze is een soort winkel van goederen die we kunnen gebruiken. Zelfs kinderen hebben vaa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .