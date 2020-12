Hoop voor 2021: ‘Vluchtelingen op Moria denken: zal de mensheid nu voor ons opstaan?’

Een ontregeld klimaat, vluchtelingen op drift, foute leiders aan het roer: hoopvol blijven over de toekomst valt niet mee. In deze rubriek vertellen diverse mensen over hun hoop voor 2021. Dit keer Annerieke Berg (48), oprichter en directeur van Stichting Bootvluchteling.

‘Voor de mensen die op Lesbos in vluchtelingenkampen leven, was 2020 een ongelooflijk heftig jaar. De sfeer richting hen was grimmig omdat Griekenland enorm wordt overvraagd: op Lesbos verbleven halverwege dit jaar twintigduizend vluchtelingen, terwijl er maar negentigduizend Grieken wonen. Mensen zijn die scheve verdeling zat en bovendien is Griekenland geen rijk land. Toen kwam het coronavirus daar nog bij.

De leefomstandigheden in het kamp zijn al jarenlang ver beneden peil en mensen voelden zich al in de steek gelaten. Toen het hele kamp in lockdown ging terwijl het virus er rondwaarde, leidde dat tot enorme onvrede en ontstond er nog meer angst, paniek en frustratie. Mensen in het kamp leven dicht op elkaar en kunnen niet voldo..

