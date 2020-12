Nooit meer de zelfscankassa: ‘Zingeving zit niet in groteske dingen, maar in het ontmoeten van de ander’

Vader scheren, een boottochtje, het sterven van een kind, goudpoeder dat uit de hemel valt: de dierbare herinneringen die mensen toevertrouwen aan Jacky van de Goor zijn uiteenlopend. Opmerkelijk genoeg gaat het in ongeveer de helft van de gevallen niet om een vreugdevol moment.

De inspiratie voor een zingevingszoektocht in deze vorm haalde Van de Goor uit de Japanse film After Life, waarin overledenen één herinnering mogen kiezen die ze meenemen naar het hiernamaals. ‘Ik weet niet hoe het zal gaan na dit leven, maar als gedachte-experiment is dit scenario heel waardevol. De magie van de vraag is dat die iets wezenlijks naar boven haalt over wie wij zijn, en wat er werkelijk toe doet.’

In eerste instantie stelde Van de Goor de vraag vooral..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .