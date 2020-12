Liever de ongemakkelijke waarheid dan onzin waar je je comfortabel bij voelt

Cartoonist Walter Dijkshoorn (35) was tot maart dit jaar huiscartoonist van de goedbezochte website van het Christelijk Informatieplatform (CIP). Na de zoveelste bak haatmail vanwege een cartoon vond hij het welletjes. ‘Ik ben cynisch geworden over de combinatie christenen en humor.’

Walter Dijkshoorn: 'Mensen geloven soms omdat ze nu eenmaal geloven. Ik hoop dat mijn werk zorgt voor zelfreflectie en discussie in de kerk.'

‘Een interview? Zijn er nog mensen die mijn werk niet kennen dan?’ Enige zelfspot is cartoonist en jurist Walter Dijkshoorn niet vreemd. Hij tekent voor allerlei opdrachtgevers, voornamelijk christelijk, maar het bekendst werd hij als huiscartoonist van CIP.

Het werk van Dijkshoorn gaat grotendeels over ‘het christelijke wereldje’. Toch groeide hij niet op in een kerk. ‘Als tiener had ik een christelijk vriendinnetje. Ik vond het stomvervelend dat ze op zaterdagavond altijd naar haar jongerengroep moest. Ik besloot een keer mee te gaan om iedereen bij die club van hun geloof te praten.’ Lachend: ‘Toen gebeurde dus het tegenovergestelde.’

Kunt u vanwege uw verleden scherper naar christenen en de kerk kijken, denkt u?

‘Als je tot geloof komt,..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .