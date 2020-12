'De laatste sûpenbrij is mijn toetje'

‘Hoewel ik niet echt een visliefhebber ben, eet ik wel graag soerstip. Dat is een gerecht van aardappels, wortels, vis, gesmolten boter en karnemelkse pap. Toen ik nog bij mijn ouders in Drachten woonde, aten we dit regelmatig. Mijn heit hield namelijk van vis. Meestal aten we soerstip met kleine tong, omdat een tante op latere leeftijd trouwde met een visserman die regelmatig kleine tongetjes voor ons meebracht. Vanaf die tijd aten we het nog wat vaker en ik weet nog goed dat je door het hele huis die heerlijke geur van pap en gebakken vis rook.

Mijn mem hield niet speciaal van soerstip, maar ze kon het wel lekker klaarmaken. Wel kostte het haar veel tijd, want het is een bewerkelijk gerecht en we waren met z’n zessen thuis. ..

