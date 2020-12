Dit zijn onze 10 best gelezen interviews en levensverhalen van 2020

2020 is bijna voorbij, hét moment om terug te blikken op dit bijzondere jaar. Hieronder vindt u een selectie van de best gelezen verhalen uit de rubriek mensen & leven.

Deze best gelezen interviews en levensverhalen zijn niet alleen artikelen met hoge bezoekcijfers, maar ook verhalen met een bovengemiddeld lange leestijd. Van correspondent Ana van Es die de explosie in Beiroet mee maakte tot Carola die trouwde met de broer van haar overleden man.

1. Holocaustoverlevende Selma (97): ‘Ik geloof dat de mens goed geboren wordt’

Na de oorlog wilde ze genieten, dus zweeg ze over de gruwelen in concentratiekamp Ravensbrück. Op 97-jarige leeftijd schreef Selma van de Perre de herinneringen die ze zolang had bewaard alsnog op. Het werd meteen een bestseller. ‘Ik ben stomverbaasd.’

2. Correspondent Ana van Es over de explosie in Beiroet. ‘Ik dacht: iemand is aan het bombarderen’

Normaal gesproken reist Ana van Es (34) als correspondent Midden-Oosten voor de Volkskrant af naar gebieden waar iets aan de hand is. Dit keer vond het nieuws haar, toen haar eigen huis beschadigd raakte bij de explosie in Beiroet begin augustus.

3. Social distancing is op termijn onhoudbaar, zegt therapeut Dick Mostert. ‘Met aanraken erken je identiteit van de ander’

De coronamaatregelen waarin we afstand houden tot elkaar zijn op termijn onhoudbaar, vindt therapeut Dick Mostert (63) van Spectrum, christelijk centrum voor therapie, pastoraat, opleiding en training uit Hattem. ‘Zo zit een mens niet in elkaar.’

4. Het laatste jaar van Tonny Damen: ‘Doodgaan is heel hard werken’

Tonny Damen (1940-2020) overleed op 8 mei aan de gevolgen van kanker. Het Nederlands Dagblad volgde hem in zijn laatste jaar. ‘Moeten loslaten vind ik het allermoeilijkste.’

5. Avondmaal in plaats van cupcakes bij christelijke babyshower: ‘Zwangere vrouw dichter bij Jezus brengen’

Geinige spelletjes, cupcakes en knalblauwe of -roze ballonnen: dat zijn doorgaans de ingrediënten van een babyshower. Tijdens een mother’s blessing kan de zwangere iets anders verwachten: een avondmaalsviering, verse vijgen en een bloemenkrans op haar hoofd.

6. Zomergasten-presentatrice Janine Abbring: ‘Dat ik besta, is zó bijzonder’

Janine Abbring presenteerde voor de vierde keer een seizoen van het spraakmakende interviewprogramma VPRO Zomergasten. Het geloof hervinden, zoals haar eerste gast Typhoon, is voor de hervormd opgevoede journaliste ondenkbaar. ‘Ik heb mijn moeder zien worstelen.’

7. Huwelijksjaren: ‘Ruzie begint over de planten die water moeten hebben’

De één is al jaren getrouwd, de ander staat aan het begin van de huwelijksjaren. Hoe vergaat het deze koppels? Ruben (24) en Marit Anker (24) uit Rotterdam zijn bijna vijf jaar getrouwd. Marit is hoogzwanger en kan elk moment bevallen.

8. Ayfer Koç vluchtte uit Turkije en benutte de kansen die ze kreeg. ‘Het geloof heeft me erdoorheen getrokken’

Ayfer Koç (49) weet wat ze wil. Al jarenlang houdt ze vele ballen tegelijk in de lucht: moeder van vier kinderen, ondernemer, CDA-raadslid, vrouw van een Kamerlid – Pieter Omtzigt – die vaak van huis is. ‘De kinderen voedde ik grotendeels alleen op.’

9. Carola trouwde met de broer van haar overleden man. ‘Ik was nog aan het rouwen en voelde ook verliefdheid’

De plotselinge dood van haar echtgenoot Jaap zet het leven van Carola Schuurman (53) achttien jaar geleden stil. Als moeder van vier jonge kinderen wilde ze direct door met haar leven. Maar ze ontdekte dat ze tijd moest nemen om te rouwen. Uiteindelijk was er ruimte voor een nieuwe liefde: de broer van haar overleden man. ‘Het had niemand anders kunnen zijn.’

10. Wie single is, voelt zich altijd op nummer twee staan bij anderen. Wat kun je daar aan doen?

Anja de Jong (61) uit Bergambacht heeft nog nooit een langdurige, serieuze liefdesrelatie gehad. Single-zijn zag ze lange tijd als een tekortkoming. Inmiddels weet ze beter. ‘Neem anderen niet serieuzer dan jezelf.’