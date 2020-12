'De bidprentjes zijn een mooi tijdsdocument'

Wat verzamelt u?

‘Ik spaar prentjes uit de rooms-katholieke cultuur. De eerste prentjes werden in de Middeleeuwen gemaakt. Ze waren bedoeld voor gelovigen die niet de beschikking hadden over heiligenbeelden om bij te bidden. Door de prentjes, waarop heiligen afgebeeld werden, waren de heiligen toch dichtbij. Toen ik nog jong was, waren er ook allerlei kinderprentjes in omloop. Die kreeg je als je de catechismus goed had geleerd of als je een heel jaar naar de kerk was geweest. Maar de meeste prentjes binnen mijn verzameling zijn uitgegeven vanwege het overlijden van een gelovige. Dat is traditie binnen de rooms-katholieke cultuur: als een gelovige overleden is, wordt er een bidprentje voor hem of haar gedrukt. Daarop staan de datum ..

