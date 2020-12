‘Dit is de eerste Kerst dat mijn man en ik de reële hoop hebben dat we volgend jaar met zijn drieën zijn. We verwachten een kindje uit Thailand, de babykamer is al klaar. Ik werd depressief van die lege, niet-ingerichte ruimte. Bovendien moesten we foto’s van de kamer naar het adoptiebureau sturen. Wát een contrast met de afgelopen jaren ... Toen was Kerst het moment waarop de teleurstelling en het gemis heel groot waren. De afgelopen zeven jaar heb ik tien miskramen gehad. Ik word wel zwanger, maar het embryo blijft niet zitten. Dat betekende dat ik als ik weer een positieve zwangerschapstest vasthad, ik wekenlang bijna niet naar de wc durfde. Ik was bang om weer bloed te zien. We zijn in het ziekenhuis een keer doorverwezen naar een psycholoog, maar deze concludeerde dat we het met zijn tweeën redden. Mijn man Mark en ik zitten gelukkig op één lijn in deze hele weg. Wat ook hielp, is dat we er veel met anderen over spraken. Zo konden vrienden en familie ons steunen, en het gaf mij ook de mogelijkheid om te bedanken voor een babyshower, als ik het echt niet trok.

Mark heeft altijd gezegd: als jij het genoeg vindt, lichamelijk en mentaal, dan stoppen we. Na de tiende miskraam heb ik lange tijd heftige nachtmerries en paniekaanvallen gehad. Dat was het eindpunt. Ondertussen waren we ook begonnen aan een adoptieproces, dus ik zat ook in een loyaliteitsconflict. Wat wilden we nu echt? Adopteren was al langere tijd een wens van ons, een specifiek moment waarop wij het besloten, kan ik niet aanwijzen. Er zijn zo veel kinderen die een warm thuis nodig hebben. Ik ben lerares op een basisschool, dus ik weet dat kinderen niet biologisch van mij hoeven te zijn om me aan hen te hechten. Alleen hadden we het graag gewild náást een zwangerschap. Dit wachten is heel spannend. We krijgen straks waarschijnlijk geen baby, maar een klein mensje met al een persoonlijkheid. Ik ben zo benieuwd wie hij of zij is. En dan is er de extra spanning dat we niet direct naar Thailand kunnen vliegen door de coronacrisis. We kennen mensen die al in maart gebeld zijn door het adoptiebureau, maar die het kindje niet naar huis kunnen halen. Maar de hoop overheerst. Ik geef les aan groep acht en er komen geregeld oud-leerlingen even buurten of het kindje er al is. Dit kind is zo gewenst.' ◀