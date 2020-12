‘Net als onze oudste dochter, wordt dit meisje dat wij in januari verwachten, geboren na een miskraam. Ze is dus onze tweede regenboogbaby, een kindje dat geboren wordt na een miskraam of stilgeboorte, als teken van hoop. Ook bij mijn oudste dochter was ik rond Kerst zwanger en dat voelt bijzonder. Beide dochters brengen licht in het donker. Ondanks de hoop en verwachting blijft het dubbel. De vierde zwangerschap volgde zo snel op de derde, waardoor ik weet: als dat kindje was gebleven, was dit kindje er niet geweest. Dat vind ik lastig.



Over het algemeen overheerst de vreugde, maar het zit wel in mijn hoofd. Ik probeer daar open over te zijn, omdat er veel taboes zijn rond miskramen en ziektes in de zwangerschap. Mensen weten ook niet hoe ze ermee om moeten gaan. Op onze dochter hebben we lang moeten wachten, en dan krijg je opeens adviezen als: “Laat het los, dan komt het goed.” Dat is een dooddoener. Het is ook pijnlijk om te horen, want mensen geven je het idee dat je jezelf gesaboteerd hebt. Op het moment dat je graag een kindje wilt, dan wil je het liever gisteren dan vandaag. Wat wel hielp is dat onze vrienden en familie voor ons lieten bidden tijdens kerkdiensten. We zijn zelf niet meer actief belijdend, maar dit betekent toch veel. Bidden heeft mij in mijn verdriet wél geholpen.

Ik wil mijn dochters later vertellen over de miskramen. Ik wil ze meegeven dat het ondanks veel verdriet het mooiste kan geven. Dat je over verlies kunt praten, dat het oké is om het even niet te weten. En vooral dat het niet aan hen ligt, mochten zij ooit zoiets meemaken. Dat heb ik mezelf namelijk heel erg afgevraagd. Eén miskraam komt geregeld voor. Maar toen ik voor de tweede keer het gezicht van de echoscopist zag vertrekken, zakte de moed mij in de schoenen. De arts zei toen: “het is niet jouw fout”. Het is een aanlegfout in het embryo en dat is heel pijnlijk. Dat ging bij mij het ene oor in ... Ik wilde dóór. Maar later merkte ik dat het me goed deed, dat zij het zo expliciet benoemde.' ◀