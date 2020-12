'Sinds de goede echo kan ik genieten'

Vorig jaar werd ik vlak voor de eerste adventszondag ongesteld. Het derde teruggeplaatste embryo dat niet bij me bleef. Een jaar eerder, in 2018, zat ik vlak voor een mislukte vruchtbaarheidsbehandeling bij een concert van Michael W. Smith. You’re the God of miracles, zong hij. Ik geloof ook in een God van wonderen. Die er soms voor kiest om die niet te doen, wist ik na die mislukte embryoterugplaatsing.



Dit jaar ben ik zwanger met Kerst. Na bijna vier jaar proberen, horen mijn man en ik opeens bij de gelukkigen; maar blij zijn lukte eerst nog niet. Op de babyafdeling van een kledingwinkel keek ik of niemand mij zag – ik hoorde daar niet voor mijn gevoel. Het kon nog misgaan. Sinds de goede twintigwekenecho deze maand kan ik genieten, ook van mijn veranderende lichaam. Ik ben zwanger geraakt dankzij een ICSI-behandeling. Operationeel is er bij mijn man zaad weggehaald. Daarna moest ik hormonen spuiten, zodat het ziekenhuis eicellen van mij kon krijgen. Ik zie me nog zitten bij de prikcursus. Die naald tegen mijn buik gedrukt. En nu? “Ja doorduwen!”, zei de verpleegkundige. Heel tegennatuurlijk. Ik ben dankbaar voor deze medische middelen, maar ik vind het niet vanzelfsprekend er gebruik van te maken.



Mensen willen een oplossing, ook christenen kunnen niet goed omgaan met lijden, ontdekte ik de afgelopen jaren. "Wanneer is de volgende terugplaatsing?”, werd er bijvoorbeeld na een mislukte poging gevraagd. Terwijl ik aan het rouwen was over het verloren kindje. Ook zei iemand onlangs wijzend naar mijn buik: "Zie je wel, als je maar geduld hebt.” Nee, dacht ik, de helft van de stellen in dit traject blijft definitief kinderloos. Daar willen mensen niet bij stilstaan. Mijn vader durfde dat wel. Hij zag hoe zwaar het was en vroeg ons of het een optie was om met zijn tweeën te blijven. Dat was het, maar we zijn heel dankbaar met onze dochter op komst. Mijn man en ik werken allebei parttime en hopen allebei veel tijd met haar te besteden. We denken nu veel na over het eerste jaar samen. Hoe zorgen we bijvoorbeeld dat onze dochter zich goed hecht? Ik hoop dat zij zich in haar leven veilig voelt bij God, bij ons en bij zichzelf.' ◀