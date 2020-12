Charlotte Verloop-Brandhorst (27) uit Bergschenhoek verwacht in maart haar eerste kindje. 'Het mooie van zwanger zijn in deze adventsperiode is dat er twee hoopvolle gebeurtenissen samenkomen.'

‘Dat wij kinderen willen, stond voor mijn man en mij altijd al vast, maar wanneer ben je er samen echt aan toe? Toen we besloten ervoor te gaan was ik al snel zwanger. We zijn heel dankbaar dat ik zo snel in verwachting raakte. Op dit moment ben ik zevenentwintig weken zwanger en ik vind het vooral heel leuk. Natuurlijk ben ik soms moe en word ik steeds minder mobiel, maar op de gewone klachten na verloopt de zwangerschap heel voorspoedig. Vanaf het begin voel ik mij heel verantwoordelijk voor ons kindje: slaap ik wel genoeg, eet ik gezond en heb ik niet te veel stress? Ik vind mijn baan in de communicatie heel leuk en ben geneigd vaak nog even door te gaan, maar nu werk ik niet meer over: genoeg is genoeg als je zwanger bent.



Ik ben benieuwd hoe het straks gaat als de baby geboren is. Ik zie het eerste jaar best rooskleurig in, alleen tegen de onderbroken nachten zie ik op. Mijn man en ik bespreken ook samen hoe we tijd voor elkaar blijven maken. Zodra het kan willen we na de geboorte van onze baby graag weer een avondje of nachtje samen weg. Ik heb nog geen idee wanneer dat zal zijn, dat ligt natuurlijk helemaal aan wat voor kindje we krijgen.



Het mooie van zwanger zijn in deze adventsperiode is dat er twee hoopvolle gebeurtenissen samenkomen. Kerst ervaar ik altijd als een reminder van de hoop die God geeft en het doel dat wij in ons leven hebben. De verwachting die bij Kerst hoort, krijgt nu door mijn zwangerschap nog eens extra betekenis. Het is zo bijzonder dat er in mij een mensje groeit met alles erop en eraan en dat we mogen uitkijken naar zijn of haar komst. Ik weet dat het geboren wordt in een wereld waar van alles aan de hand is en tegelijk vind ik het hoopvol dat op die wereld nog steeds kinderen geboren worden die in liefde worden opgevoed en iets positiefs kunnen bijdragen. Voor onze baby hoop ik dat die altijd zichzelf kan zijn en zich nooit hoeft te schamen voor wie hij of zij is. Thuis willen we ons kindje laten voelen dat het enorm geliefd is, niet alleen door ons maar ook door God.’ ◀