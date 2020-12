Hoe gaat de familie Ten Brinke met vijf kinderen door de tweede lockdown?

Almere

Het was maandagavond zowaar eens stil aan de eettafel, lacht Arjen ten Brinke. ‘Mijn vrouw en ik wilden dat we met z’n allen naar de persconferentie van premier Rutte zouden luisteren. De laptop kwam op tafel en iedereen moest stil zijn. Dat dat gelukt is, is vrij uniek. Heel spannend was de persconferentie niet, want alle maatregelen waren gedurende de dag al uitgelekt.’

Er volgde direct een kringgesprek. ‘We vonden het belangrijk heldere afspraken te maken. Met zeven mensen minstens vijf weken op elkaars lip zitten, is natuurlijk een uitdaging. Als je zegt: ‘Jongens, doe lekker je ding’, wordt het chaos en blijven de pubers tot 12.00 uur in hun nest liggen. De twee jongens moeten om 9.00 uur online zijn voor hun huiswerk. Voor die..

