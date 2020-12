Hoe kinderen je ambities kunnen zuiveren: ‘Nu weet ik wat echt belangrijk is’

Ondernemer, coach en youtuber Sanny Verhoeven (35, Sanny zoekt geluk, 88.000 abonnees) dacht dat het moederschap het einde van haar carrière zou betekenen. Haar ambitie is er echter niet minder op geworden. Haar werkuren wel. Verhoeven over de combinatie van moederschap en carrière.

‘Mijn man en ik kregen twee kinderen in een jaar. Ze zijn nu 2 en 1 jaar oud. We zijn allebei ondernemers, mijn man en ik, en dachten daarom al veel na over zaken als productiviteit. Toen dit voorjaar de eerste lockdown begon, besloten we direct om in ‘blokken’ te gaan werken. Om en om werkten we twee uur en dan weer twee uur met de kinderen. Al gauw bleek dat niet te werken. Twee uur is te kort om iets gedaan te krijgen voor je werk.

We gingen over naar halve dagen. Aangezien we toen nog in een vrij kleine ruimte in Amsterdam woonden, ging de ander zo veel mogelijk de deur uit met de kinderen. Terugkijkend heb ik het als een leuke tijd ervaren, vooral om zoveel tijd met de kinderen door te brengen.’

geen verzet meer‘Normaal gesproken gaan de..

