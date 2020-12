‘Ik put kracht uit de wijze waarop mijn vrouw is overleden. Ze deed nog één keer haar ogen wijd open’

De oudere van tegenwoordig, wie is dat eigenlijk? Vandaag: Wim Schiebaan (77) uit Goes. Hij had jarenlang een eigen bedrijf in kunststof kozijnen en wil nooit meer weg uit Zeeland. Samen met zijn vrouw Janneke deed hij vrijwilligerswerk bij dak- en thuislozen en in hospice Het Clarahofje. In 2017 overleed ze.

‘Ik ben geen geboren en getogen Zeeuw, maar opgegroeid in Eindhoven. Toch ga ik hier nooit meer weg. Ik weet nog goed de eerste keer dat ik in Zeeland kwam. Een jaar of tien was ik en ik ging met mijn ouders naar Zoutelande. Een vriendje van mij was daar vlakbij op vakantie en tegen hem zei ik toen al ‘Als ik later groot ben, ga ik in Zeeland wonen’. De natuur, het strand, alles sprak me aan. De dag na thuiskomst van die vakantie heb ik de hele dag gehuild van de heimwee.

Uiteindelijk ben ik pas in 1980 in Zeeland gaan wonen. Mijn vrouw Janneke en ik verhuisden met ons gezin erheen omdat ik een baan had gekregen als bedrijfsleider bij een groot schildersbedrijf dat ook glaswerk (isolatie) deed. Later zijn ze ook kunststof kozijnen en spou..

