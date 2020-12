Jongerenportret: ‘Ik ben trots op wat ik heb gedaan om contacten te leggen’

‘Het vwo was best pittig, ik moest er hard voor werken. Voor mijn gevoel heb ik niet de tijd gehad om na te denken over wie ik ben en wat ik zou willen, je interesses uitpluizen. Ik vind kunst mooi, ga graag naar musea. Maar ik vind kinderen ook leuk en heb veel meer interesses. Waar wil ik echt mee verder? Na het eindexamen wilde ik mezelf een break geven om daar over na te denken. Niet meteen door in een nieuwe studie, dan zou ik het gevoel hebben dat ik zomaar iets gekozen had, overhaast.

Een vriendin van mij was au-pair in Parijs en zei tegen me: ‘Is dat ook niet iets voor jou?’ Ik moest er wel even over nadenken. Ik deed al veel oppaswerk en had wel eens lesgegeven aan kinderen in groep 8. In 5-vwo waren we in Parijs geweest. Ik weet..

