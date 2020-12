Die beroemde eekhoornfoto van Dick van Duijn veranderde niet alles, maar wel heel veel

Het overviel hobbyfotograaf Dick van Duijn (36) nogal. Zijn foto van een grondeekhoorn die een bloem kust, ging in 2019 de hele wereld over. Viral. Een uitgever meldde zich met de vraag of hij nog meer foto’s had en of daar een boek van te maken viel. Het werd een dik boek.

Op minstens tweehonderd plekken is de foto van de grondeekhoorn gepubliceerd, schat hij. ‘Het delen op sociale media niet meegerekend.’

Het begon op 5 juni 2019. Van Duijn, in het dagelijks leven visboer, lag op z’n buik in een grasveld in Wenen. Voor hem liepen honderden grondeekhoorns. Om ervoor te zorgen dat ze in de buurt bleven, lokte hij de dieren naar zich toe door een paar rozenbottels te gooien. ‘Het zijn nieuwsgierige beestjes en daar kwamen ze dus op af’. Van Duijn klikte tweehonderd keer. En die ene was een schot in de roos. Hij postte de foto op Instagram en binnen enkele dagen meldde zich een Engels persbureau. Daarna volgden kranten en sites van over de hele wereld.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .