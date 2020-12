Ontspullen doet een beetje pijn, maar kan je gelukkiger maken. Zo pak je het aan

Mijn grote ontspul-avontuur begon in december 2019. Nadat ik de inrichting van het nieuwe huis van familieleden en onze nieuwe buren had gezien, kon ik niet ontkennen dat mijn huis nogal vol stond. Vol met spullen die geen functie hadden of niet gebruikt werden. Die ik elke week optilde om eronder te stoffen. Waarvan ik er twee of meer had. Het was tijd om orde op zaken te stellen. Ik sprak met mezelf af dat als ik iets nieuws zou aanschaffen er minimaal één item het veld zou moeten ruimen.

In december klom ik de zolder op. Daar stond een grote box met te grote kleding. Ik hoopte die nooit meer nodig te hebben, maar bewaarde ze toch. Naar de kringloop ermee. Net als de drie stoeltjes die ik als bezigheidstherapie had opgeknapt, maar waar ..

