‘Ik hoef niemand te pleasen'

Wat is uw houvast in leven en sterven? Bekende Nederlanders geven antwoord op deze eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus. Vandaag: dichter Koos Geerds (72).

‘Ik ben geboren in een Fries gezin; mijn ouders kwamen uit Hallum. Mijn moeder was een echte Friezin, terwijl de Geerdsen oorspronkelijk uit Drenthe kwamen. Mijn ouders zijn vlak voor de Tweede Wereldoorlog getrouwd. Mijn vader zat in militaire dienst, bij de verbindingstroepen in Alkmaar. Hij heeft niet gevochten, maar zat wel in het verzet. Hij werkte op een distributiekantoor en verstrekte bonkaarten aan onderduikers. Twee keer heeft hij een week in de gevangenis gezeten, maar ze hadden geen bewijs.

Mijn oudste broer was gehandicapt. Hij werd nooit groter dan een baby en stierf toen hij acht jaar was. Een maand later werd ik geboren; ik ben naar hem vernoemd. Een jonger zusje leefde maar drie dagen. Er werd niet veel over gesprok..

