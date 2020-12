Assertieve collega’s zijn minder geliefd en worden als ‘kouder’ ingeschat

In veel vacatures wordt gezocht naar mensen met een ‘proactieve werkhouding’. Welk effect heeft dit proactieve gedrag op relaties met collega’s? Met die vraag gingen wetenschappers uit Hongkong aan de slag.

Dat assertiviteit voor een organisatie van groot belang is, staat buiten kijf. Assertieve werknemers zoeken uit zichzelf naar verandering op de werkvloer en komen zonder het te vragen met ideeën. Ze zijn beter in het anticiperen op problemen, wat het langetermijnsucces en de innovatie van bedrijven ten goede komt, laat veel onderzoek zien. Het zijn initiatiefnemers, die veranderingen in de organisatie teweegbrengen.

Niet iedere collega zit te wachten op verandering, waardoor het gedrag van de ‘assertievelingen’ invloed heeft op hoe zij door anderen gezien worden, schrijven de onderzoekers uit Hongkong in vakblad Personnel Psychology. Zij onderzochten 64 teams van vijf bedrijven uit Hongkong. In totaal deden 297 mensen mee aan het..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .