'Als de cake dreef, was dat een ramp'

‘Als we vroeger een verjaardag vierden, maakte mijn moeder bijna altijd kwarktaart. Dat moest ze goed van tevoren plannen, want je kunt de taart niet in één keer maken. Mijn moeder bakte twee dagen van tevoren een cakebodem in een springvorm van 24 centimeter. Die sneed ze vervolgens overdwars doormidden. De helft van de cake die over was, vroor ze in voor een later moment. Daarna maakte ze de bovenkant.

Als kind hielp ik vaak mee en ik herinner me dat kwarktaart maken altijd een spannende en serieuze aangelegenheid was. Er konden namelijk meerdere rampen gebeuren.

Allereerst weekten we de gelatineblaadjes in koud water en verwarmden we het sap van de mandarijntjes, maar dat mocht absoluut niet koken. In het sap losten ..

