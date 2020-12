May-May Meijer praatte met God tijdens haar psychosen: ‘Ik dacht dat het toch niet echt was’

May-May Meijer (48) was succesvol communicatiewetenschapper toen ze psychosen kreeg. In die psychosen ontmoette ze God en kwam tot geloof. Over dit proces schreef ze het boek Hier ben ik.

May-May Meijer kiest haar woorden zorgvuldig want ze wil niet de suggestie wekken dat elke spiritueel getinte psychose van God zou komen. Een psychose is ontwrichtend, patiënten lijden aan wanen en die had de communicatiewetenschapper en schrijfster zelf ook. Ze dacht bijvoorbeeld dat ze in telepathisch contact stond met de AIVD. Toch ontmoette ze in die periode ook God en ontbrandde haar liefde voor Christus. Lang twijfelde ze in hoeverre ze die psychotische ervaringen serieus kon nemen maar inmiddels durft ze ervan uit te gaan dat ze tot tweemaal toe God ontmoette. ‘En beide keren zat ik in de isoleercel.’

Tijdens de eerste psychose in 2009 werd Meijer zes maanden gedwongen opgenomen in kliniek Rembrandthof in Hilversum. ‘Op een avond m..

