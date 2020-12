Na een half jaar verkering verhuisde hij naar Canada: ‘Door de afstand hebben we echt leren communiceren’

Een half jaar na hun eerste date moesten Cornee Klaver (20) en Harmke de Wildt (20) alweer afscheid van elkaar nemen. Cornee emigreerde naar Canada met zijn familie. De afstand en het tijdsverschil zorgden voor twijfels. Toch is de liefde gebleven. Inmiddels zijn ze bijna vijf jaar verder én weer samen in Nederland.

Samen zitten ze op de bank in haar ouderlijk huis in Hei- en Boeicop, een klein dorpje onder de rook van Utrecht. Hij is gekleed in een net overhemd, maar zit er nonchalant bij op zijn sokken. Zij heeft een rok aan en laarsjes. Af en toe kijken ze elkaar verliefd aan. Dat het absoluut geen ‘liefde op het eerste gezicht’ was tussen deze twee kun je je bijna niet voorstellen.

Ze leerden elkaar kennen op de middelbare school, toen ze allebei naar hun vierde jaar van de havo gingen. De eerste drie jaar had Cornee op het Driestar College in Leiden doorgebracht, maar in zijn vierde jaar moest hij naar de locatie in Gouda. Daar kwam hij bij Harmke in de klas. De eerste kennismaking verliep niet helemaal vlekkeloos, vertelt ze. ‘Hij viel me wel m..

