Ouderenportret: ‘Ik whatsapp graag met familie, daar heb ik bijna een dagtaak aan’

‘Eigenlijk ben ik nooit kind geweest. Daar baal ik nu van. Al van jongs af aan moest ik flink meehelpen. Mijn ouders waren arm en hadden een gezin met tien kinderen, waarvan ik de oudste was. We woonden in een boerendorp in het Surinaamse district Saramacca en verbouwden rijst. Van de vroege ochtend tot de late avond werkte ik op de rijstvelden. Voordat rijst geplant kan worden, moet al het gras gewied worden. Mijn vader had geen geld voor een maaimachine, dus we deden dat met de hand. 75 hectare wieden, daar deden we heel wat weken over. Als de rijst eenmaal geplant was, kwam het gras natuurlijk weer terug. Dus dat moesten we continu bijhouden. Ook zorgde ik voor mijn jongere broers en zussen. Als mijn moeder weer een baby had gekregen,..

