Daniëlle Koudijs: ‘Je mag als ouder met jonge kinderen rustig leven omdat dat goed is voor je kinderen’

Daniëlle Koudijs (37) ging als zestienjarige op zoek naar haar biologische vader. Als moeder wil ze andere moeders aanmoedigen hun eigen hart te volgen. Daarom richtte ze het christelijke platform Power to the Mama’s op. Een gesprek over de zeven deugden: wijsheid, rechtvaardigheid, dapperheid, matigheid, geloof, hoop en liefde.

Dapperheid

‘Dapperheid is het vermogen toe te geven aan een brandend verlangen iets te doen zonder dat je precies weet waartoe dat leidt. Dat kan betekenen dat je tegen de stroom in moet gaan. Ik ben tot mijn negende door mijn moeder opgevoed. Zij is van mijn biologische vader gescheiden toen ik twee was. Hij had een alcoholprobleem, stichtte drie gezinnen die hij allemaal verliet en is vanaf mijn zesde uit mijn leven verdwenen. Mijn moeder is hertrouwd met een lieve man die ik echt als mijn vader ben gaan zien.

Toch wilde ik toen ik zestien was op zoek naar mijn biologische vader. Dat verlangen kwam vanuit het niets op toen ik met mijn havoklas in het noordelijkste puntje van Denemarken was. Aan de prachtige kust van Skagen waar twee zeeë..

