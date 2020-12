In de vispassage van Doesburg kan zelfs de kleinste vis een sprong van vijf meter maken

Vissen krijgen in Nederland steeds meer bewegingsruimte. Vispassages spelen daarin een belangrijke rol. Dat zijn slimme constructies, maar snappen vissen dat ze daar doorheen moeten zwemmen? Het antwoord is ja. En dat is goed voor de visstand.

Met een hoogteverschil van vijf meter tussen de IJssel en de Oude IJssel was de stuw bij Doesburg voor vissen een onneembare vesting. Sinds 2019 ligt hier een vispassage die hen moet helpen om de sprong toch te kunnen maken. Dit bouwwerk is een soort lange waterbaan met 56 schotten, waarin vissen in stapjes van negen centimeter vanuit de IJssel stroomopwaarts in de Oude IJssel kunnen komen. Dat soort sprongen zijn ook voor de kleinste vissen nog te doen. Om zeker te weten of het echt werkt, wordt regelmatig een fuik in de passage opgehangen. Zo kun je zien hoeveel en welke vissen er gebruik van maken.

Op vrijdagmorgen ben ik erbij als de fuik geleegd wordt. ‘Zo’n passage is een behoorlijke investering - 5,5 miljoen euro - dus ook om die r..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .