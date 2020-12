Mens is vaak de doodsoorzaak van orka’s aan Amerikaanse oostkust

De doodsoorzaak van 52 dode orka’s die tussen 2004 en 2013 zijn aangespoeld op de oostkust van de VS en Canada en op Hawaï is vastgesteld, en in veel gevallen bleek menselijke activiteit een belangrijke rol te spelen. Die conclusie trekken Amerikaanse zeebiologen na een analyse van het onderzoek naar de 52 karkassen.

Vancouver

Sinds 2004 is er een standaardprocedure voor het onderzoeken van aangespoelde orka’s langs de oostkust. In bijna de helft van de gevallen was de doodsoorzaak ook te achterhalen. Een jong dier bleek te zijn overleden aan een infectie, opgelopen doordat het in een vishaak had gebeten. Een volwassen dier bezweek aan een infectie die was ontstaan door het plaatsen van een satellietzender waarmee het was te volgen voor onderzoek. In andere gevallen was een botsing met een zwaar object, naar alle waarschijnlijkheid een schip, de doodsoorzaak.



Een dode 18 jaar oude orka die vermoedelijk door een boot is geraakt voor de kust van British Columbia, 2016. beeld Fisheries and Oceans Canada / Paul Cottrell

Negen dode orka’s hoorden bij een bed..

