Een leven lang tegen mensenhandel: ‘Er wordt naar prostituees gekeken alsof ze de laagste zijn’

De afkeer tegen onrecht én de wil om er iets aan te doen vormen de rode draad in de loopbaan van Lysette Klop. Ze begon bij de politie, haalde in Letland vrouwen uit de prostitutie en geeft nu les in de aanpak van mensenhandel.

Dat Lysette Klop (35) van aanpakken weet, wordt al snel duidelijk uit haar verhaal. Vanuit de intrinsieke motivatie om ‘te vechten voor haar medemens die dat niet kan’, gaat zij al jaren de strijd aan tegen mensenhandel. Toen zij na drie jaar politieacademie als kersverse agente het werkveld betrad, kwam Klop voor het eerst in aanraking met vrouwen in de prostitutie. De hopeloosheid in hun verhalen raakte haar. 'Vaak waren de vrouwen die ik sprak, prostituee én verslaafd. Er wordt naar hen gekeken alsof ze het laagste van het laagste zijn.’

Door de gesprekken met deze vrouwen had Klop het gevoel dat ze meer wilde doen. Als agent kon ze hen helpen door hen in contact te brengen met hulpverleners, maar dit was n..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .