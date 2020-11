Avondmaal aan huis

De coronacrisis heeft de horeca zwaar getroffen. Van eetcafé tot sterrentent, het is er stil. Maar behalve het gemopper over de kommer en kwel, klinken er ook optimistische geluiden in de keuken, zoals in Maarssen, bij DeZusters.

In het voormalig klooster van de Kanunnikessen van het Heilig Graf op Buitenplaats Doornburgh wordt sinds twee jaar weer gekookt. Niet meer voor de kloosterlingen, maar voor fijnproevers van buiten. Toch is het alsof de zusters gisteren nog de tafels hebben afgeruimd, want de refter lijkt onaangeroerd. Een rustoord was het eigenlijk, maar een lustoord was het geworden. Tenminste, tot COVID-19. Het klooster ging opnieuw op slot, dit keer bij staatsbesluit. Manager Evert Jan Aarts en chef Niels van Zijl rechtten hun ruggen en stroopten hun mouwen op: restaurant DeZusters wist de dreigende crisis te keren.



'Zonder gasten zijn wij niet wie we willen zijn', zegt Aarts bij een kop koffie. 'Het is een kwestie van roeien met d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .